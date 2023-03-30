Иммунизация против кори стартует в Смоленской области с 3 апреля. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

С 3 апреля в Смоленской области стартует иммунизация против кори. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Прививкам подлежат люди, не получавшие прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, а также трудовые мигранты не привитые, не имеющие сведения о прививках и не болевшие корью ранее.

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