Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье30 марта 2023 9:35

Иммунизация против кори стартует в Смоленской области с 3 апреля

О предстоящей вакцинации рассказали в профильном департаменте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Иммунизация против кори стартует в Смоленской области с 3 апреля. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Иммунизация против кори стартует в Смоленской области с 3 апреля. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

С 3 апреля в Смоленской области стартует иммунизация против кори. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Прививкам подлежат люди, не получавшие прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, а также трудовые мигранты не привитые, не имеющие сведения о прививках и не болевшие корью ранее.

Читай также: Василий Анохин объявил о перенастройке работы ЦУР в Смоленской области. Врио губернатора подчеркнул, что каждое обращение смолян должно быть качественно и быстро отработано.