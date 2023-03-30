Василий Анохин рассказал о ближайших кадровых решениях в администрации Смоленской области. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети рассказал о кадровых решениях, которые примет в ближайшее время.

Так, глава региона решил продлить контракты с руководителями департаментов ещё на три месяца и посмотреть насколько эффективно и быстро ими выполняются поставленные задачи.

Что касается заместителей губернатора, с ними контракты продлены на месяц.

– Хочу разобраться, посмотреть, как они работают, насколько их устраивает ночной режим работы. Меня - устраивает. Нам нужно двигаться быстро, поэтому придется всем, так или иначе, подстраиваться. Надеюсь, что большинство встроится в мой рабочий график, – написал Василий Анохин.

Кроме того, было принято решение отказаться от назначения на должности первых заместителей. По словам врио губернатора, все должны быть в равных условиях.

Ранее Василий Анохин объявил о перенастройке работы ЦУР в Смоленской области. Врио губернатора подчеркнул, что каждое обращение смолян должно быть качественно и быстро отработано.