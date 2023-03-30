Следком проводит проверку после избиения школьницы в Гагарине

Следком проводит проверку по избиению школьницы в Гагарине. Фото: «Главное в Гагарине» в соцсетях.

Следственный комитет начал проверку после публикации в одном из пабликов Гагарина видео с избиением школьницы.

На записи видно, как одна из школьниц бьет и тянет за волосы девочку, ставит её на колени. В драке участвует и парень, который иногда появляется в кадре и пинает «жертву» ногами. Всё это происходит под смех других подростков. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

По поручению руководителя СУ СКР по Смоленской области Александра Уханова на основании данной публикации организована доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают личности несовершеннолетних, принимавших участие в избиении. Их действиям будет дана соответствующая оценка, сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что 15-летний подросток умер после избиения в Михновке под Смоленском. Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.