Железнодорожники усилили работу по предупреждению детского травматизма в период школьных каникул. Фото представлено героем публикации.

В период школьных каникул на Московской железной дороге проводится профилактическая акция «Безопасность». Она направлена на предупреждение детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры. Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения.

Специалисты рассказывают детям о последствиях нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Самыми распространенными причинами детского травматизма на железной дороге является хождение по путям, в том числе прослушивая музыку через наушники, переход дороги перед приближающимся поездом, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее.

Обращаемся с настоятельной просьбой к родителям и педагогам разъяснить детям правила поведения на железной дороге — переходить пути можно строго в установленных местах. При приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться наушниками, для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон. Соблюдение простых правил позволит сохранить здоровье и жизнь детей.