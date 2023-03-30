Смоленскэнерго обеспечивает электроснабжение объектов здравоохранения. Фото: Иван Макеев

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» ежегодно обеспечивает электросетевой инфраструктурой медицинские учреждения Смоленской области. Понимая важность оперативного подключения объектов здравоохранения к сетям, специалисты компании ищут оптимальные технические решения.

Сотрудники филиала в 2022 году выдали 15 новым медучреждениям более 600 кВт мощности. В течение года были завершены мероприятия в рамках договоров технологического присоединения кислородных станций на базе Сафоновской центральной районной больницы (г. Сафоново) и на базе Рославльской центральной районной больницы (г. Рославль). ЦРБ в этих городах многопрофильные, с круглогодичной потребностью в получении кислорода пациентами различных отделений.

Также в прошлом году специалисты филиала осуществили присоединение к электрическим сетям 11 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах области общей присоединяемой мощностью 185,5 кВт и объект медицинского учреждения в Починковском районе.

Завершено технологическое присоединение центра восстановления и реабилитации здоровья «Мещерское» максимальной мощностью 150 кВт. Центр здоровья стал самым крупным объектом здравоохранения, подключенным к сетям филиала в прошлом году.

«Для подключения объектов высокой социальной значимости и решение проблемы медицинского обеспечения жителей филиал в прошлом году выполнил целый комплекс организационных и технических мероприятий. Обеспечивая надежное электроснабжение новых медучреждений и прилагая максимум усилий для бесперебойной подачи электроэнергии в больницы области, наши специалисты вносят весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры региона», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.