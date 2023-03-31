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НовостиОбщество31 марта 2023 5:00

В Дорогобужском районе Смоленской области организовали работу лодочной переправы

О подтоплениии участка автомобильной дороги сообщили местные жители
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Дорогобужском районе Смоленской организовали работу лодочной переправы. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Дорогобужском районе Смоленской организовали работу лодочной переправы. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

По информации СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», 30 марта в Дорогобужском районе Смоленской области начала работу лодочная переправа.

О подтоплении участка автомобильной дороги Дорогобуж - Полибино - Васино Дорогобужского района сообщили местные жители в социальных сетях.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, уровень воды над дорожным полотном составляет 105 сантиметров. От организованной лодочной переправы до Дорогобужа обеспечено регулярное движение автобуса.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с опасным разливом реки под Смоленском. Каспля может начать затапливать постройки, находящиеся в низинах.