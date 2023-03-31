В Дорогобужском районе Смоленской области организовали работу лодочной переправы

В Дорогобужском районе Смоленской организовали работу лодочной переправы. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

По информации СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», 30 марта в Дорогобужском районе Смоленской области начала работу лодочная переправа.

О подтоплении участка автомобильной дороги Дорогобуж - Полибино - Васино Дорогобужского района сообщили местные жители в социальных сетях.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, уровень воды над дорожным полотном составляет 105 сантиметров. От организованной лодочной переправы до Дорогобужа обеспечено регулярное движение автобуса.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с опасным разливом реки под Смоленском. Каспля может начать затапливать постройки, находящиеся в низинах.