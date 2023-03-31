Небольшой дождь пройдёт местами в Смоленской области 31 марта.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В пятницу, 31 марта, на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, днём местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует южных направлений, днём немного усилится и будет достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.
В Смоленске: +8°C…+10°C.
Атмосферное давление 727 мм рт. столба, ночью будет расти.
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