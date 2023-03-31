Врио губернатора Василий Анохин проинспектировал два смоленских медучреждения. Фото: пресс-служба администрации области.

В ходе посещения Смоленской областной клинической больницы врио губернатора Василий Анохин сообщил о предстоящем ремонте крыши первого лечебного корпуса, а также капремонте его помещений, которые пострадали из-за протекающей кровли и сейчас не используются. Речь шла также о том, что за последние годы учреждение оснастили компьютерным томографом, новой ангиографической установкой, электрохирургическим инструментарием, ультразвуковым аппаратом экспертного класса и другим современным оборудованием.

Глава региона зашёл, в том числе, в детскую хирургию, пообщался с детьми и их родителями.

Фото: пресс-служба администрации области.

Фото: пресс-служба администрации области.

При посещении Больницы медицинской реабилитации Василий Анохин анонсировал, что данное учреждение станет региональным опорным пунктом для реабилитации и восстановления участников СВО. Отметим, что только в прошлом году для больницы закупили 143 единицы нового оборудования на сумму более 86 млн рублей. Им оснастили неврологическое, ортопедическое и физиотерапевтическое отделения.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, на базе Больницы медицинской реабилитации врио губернатора также пообщался с бойцами, которые недавно вернулись из зоны специальной военной операции.

Ранее Василий Анохин рассказал о ближайших кадровых решениях в администрации Смоленской области. Врио губернатора учёл, что сегодня истекают контракты у большинства руководителей органов исполнительной власти региона.