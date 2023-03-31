Более 20 единиц техники задействовали в вывозе песка с улиц Смоленска. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Дорожные организации продолжают расчищать улицы областного центра от скопившегося за зиму песка. 30 марта в работе было задействовано более 20 единиц техники.

Как сообщили в СОГБУ «Смоленскавтодор», велась расчистка тротуаров на улицах Дзержинского, Нахимова, 2-я Восточная. Подрядная организация вывозила песок с улицы Рыленкова. Также продолжается уборка на остановках общественного транспорта. Работы проходят и в ночное время суток.

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