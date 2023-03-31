Составлен рейтинг самых популярных легковых автомобилей с пробегом. Фото: Александр ГЛУЗ

Чаще всего юридические лица и индивидуальные предприниматели покупают BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota и Hyundai. Розничные клиенты отдают предпочтение Kia, Hyundai, Lada, Volkswagen и Toyota. Об этом свидетельствует статистика ВТБ и ВТБ Лизинг по итогам первого квартала 2023 года.

По итогам января-марта средний возраст техники, приобретаемой в лизинг, составляет 2,9 лет, а средний пробег на момент заключения сделки – 44 233 километра. Основная масса сделок пришлась на BMW (16,5%), Mercedes-Benz (11,5%), Volkswagen (11,5%), Toyota (8%) и Hyundai (8%).

С точки зрения моделей, наибольшим интересом у юрлиц пользуются BMW X5, Mercedes-Benz E-класса, и Volkswagen Touareg. На втором месте – BMW 5-й серии, Mercedes-Benz GLS- и GLC-класса, Toyota Land Cruiser 200, KIA K5. Далее следуют BMW 7-й серии, Volkswagen Tiguan, Hyundai Santa Fe и Lexus LX.

Средний возраст автомобилей с пробегом, которые приобретали физические лица в первом квартале 2023 года, составил 7,2 года. Наибольшим спросом пользовались машины марки Kia – на них в январе-марте банк выдавал примерно каждый седьмой автокредит во вторичном сегменте. Вторым по популярности стала Hyundai, с которым физические лица провели около 11% сделок. На третьем месте – Lada с долей в выдачах порядка 9%. Замыкают пятерку Volkswagen (7,3%) и Toyota (6,2%).

С точки зрения моделей, самый высокий интерес клиенты проявляли к Kia Rio и Hyundai Solaris. Далее следуют Volkswagen Polo,Lada Vesta, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.

«Начиная с прошлого года на фоне роста цен и дефицита новых автомобилей спрос на российском рынке стал перераспределяться в сторону машин с пробегом. Сейчас на один новый проданный автомобиль в самом массовом, легковом сегменте приходится восемь бывших в эксплуатации. В текущем году этот тренд продолжился, в том числе в корпоративных продажах. Так, за первый квартал 2023 года доля б/у авто в легковом сегменте составила 10%, против 2% за аналогичный период прошлого года», – комментирует Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг.

«Дефицит новых автомобилей и их возросшая стоимость ожидаемо сместили спрос автозаемщиков в сторону машин с пробегом. Сегодня на такие транспортные средства мы выдаем 6 из 10 кредитов. Помимо доступных цен, вторичный рынок привлекает клиентов быстротой сделки - купить автомобиль можно в тот же день, в который он подобран. Покупка транспортного средства с пробегом позволяет сэкономить и на стоимости дополнительного оборудования. Как правило, при сделках с б/у автомобилями техническое оснащение не оказывает существенного влияния на итоговую цену», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.