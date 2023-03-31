Весенние общегородские субботники стартуют с 1 апреля в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

1 апреля в областном центре пройдет первый общегородской субботник по санитарной уборке и благоустройству. Начало – в 10:00.

Администрация города приглашает присоединиться к весенней уборке трудовые коллективы всех предприятий и организаций, учащихся и студентов образовательных учреждений, жильцов многоквартирных домов и частного сектора, а также всех неравнодушных жителей. Субботники будут проходить регулярно на прилегающих к жилым, административным и производственным зданиям территориях, в парках, скверах, других местах массового отдыха.

Целлофановые мешки, перчатки и другой инвентарь для уборки мусора можно получить:

В Ленинском районе – в местах сбора участников субботника (у входа в Реадовский парк и возле управления по Ленинскому району на ул. Карла Маркса, 14);

В Промышленном районе – в местах сбора участников субботника (возле спортивного комплекса Новое поколение на ул. Рыленкова, 14 и на Никольских воротах)

В Заднепровском районе – возле управления по Заднепровскому району на ул. 12 лет Октября, 11, а также возле ДКЖ на Витебском шоссу.

Для уборки дворовых и придомовых территорий жильцы многоквартирных домов могут обратиться за инвентарем в управляющие компании и ЖЭУ по месту жительства.

Ранее «КП» писала, что более 20 единиц техники задействовали в вывозе песка с улиц Смоленска. Работы ведутся круглосуточно.