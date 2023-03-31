Более 15 км пути отремонтируют железнодорожники в Смоленской области во время ремонтно-путевой кампании в 2023 году. Фото: ОАО РЖД.

На Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой в Смоленской области планируется капитально отремонтировать 15,6 км пути. Наиболее протяженные участки: перегон Уваровка – Гагарин (10 км), на станциях Вязьма (1,7 км), Новодугинская (1,05 км) и на Рославльском направлении на станциях Рославль, Починок, Стодолище (общей протяженностью 2,8 км).

Кроме того, железнодорожники уложат 17 стрелочных переводов на станциях Гагарин, Вязьма, Вязьма-Брянская, Вязьма-Новоторжская, Дурово, Сафоново, Милохово, Смоленск-Сортировочный и Стодолище.

Более половины всех ремонтно-путевых работ будет проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволит достичь высокой производительности, концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок, развития транспортных услуг.