Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди проходит в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди проходит в Смоленске. Его цель – распространение информации об аутизме и включение лиц с расстройствами аутистического спектра в социальную среду, повседневную жизнь. Адаптированные экскурсионные программы, интересные мастер-классы, развлекательно-развивающие мероприятия, художественные выставки развернулись на различных площадках в столице региона. В одной из них приняли участие сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики с интерактивной развивающей программой для детей «ЗОЖик».

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди проходит в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

– На данный момент в мире более 10 миллионов человек с аутизмом, и их количество стремительно растет — ежегодно их число становится на 11–17% больше. Фестиваль – это праздник для самых разных людей. Это возможность узнать о том, что такое аутизм, и как живут люди с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать, – обращают внимание сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. – Также это возможность для семей с особенными детьми узнать о деятельности различных организаций, познакомиться с широким спектром помощи и поддержки, которую те могут оказать. И конечно, фестиваль – это море активностей, которые зарядят хорошим настроением всех участников.

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди проходит в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В этом году амбассадорами фестиваля #ЛюдиКакЛюди стали Георгий Дронов, Светлана Зейналова и соучредители благотворительного фонда по поддержке людей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев и Ксения Алферова.

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди проходит в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

– Все больше становится тех, кто видит, какие невероятные возможности и какая неизмеримая глубина скрыты в людях с аутизмом. Они намного тоньше и острее чувствуют. Они — своеобразные камертоны общества, — поделилась Ксения Алферова.

Генеральным информационным партнером инклюзивного фестиваля стала соцсеть ВКонтакте. Региональная площадка Смоленской области проводится с 2018 года.