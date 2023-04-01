В Смоленской области расселят более тысячи жителей аварийных домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врио губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети рассказал о реализации программы по переселению смолян из аварийного жилья. До конца декабря по ней необходимо расселить порядка 20-ти тысяч «квадратов» жилплощади в Смоленске, Вязьме, Гагарине и Ярцеве. Это 1100 человек.

Программа рассчитана на 5-летний период и стартовала в 2019-м году. В ней участвуют 6 муниципалитетов. На данный момент показатель нынешнего года выполнен почти на 78%. Полностью его выполнили Ельня и Духовщина.

По Вязьме – законтрактованы 77 квартир, из них 74 - в новых домах, которые будут построены до конца года. Главе района Инне Демидовой поручено держать на оперативном контроле взаимодействие с застройщиками.

По Смоленску – все мероприятия идут в графике. По Гагарину и Ярцево, где квартиры приобретаются на вторичном рынке, по словам главы региона, рисков тоже нет.

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