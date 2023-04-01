Часть дороги обвалилась в центре Сафонова. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

На площади Ленина в Сафонове обвалилась часть дороги. Кадрами с места поделились смоляне в социальной сети.

На движение транспорта обвал никак не повлиял – автомобили объезжают яму, ограждённую сигнальной лентой.

Сафоновцы опасаются, что разрушение дороги может продолжиться. Коммунальщиков и сотрудников дорожного хозяйства на месте нет, но из люка, расположенного рядом с провалом, до этого велась откачка воды.

Читай также:

В Смоленске прекратят движение транспорта на участке улицы Багратиона. В районе дома 38г пройдут работы по устройству ливнёвки.