Общегородские субботники стартовали в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

После зимы в порядок приводятся общественные территории, места отдыха смолян, зелёные зоны и тротуары. Так, вчера прошёл первый общегородской субботник, в котором приняли участие несколько сотен работников администрации и муниципальных предприятий.

Всех желающих приглашают присоединиться к субботнику 2 апреля с 10.00 по адресам: улица Николаева д. 54, пр. М. Конева д.28Е, ул. М. Еременко, д.2.

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