Два новых автомобиля LADA Niva получили поликлиника № 6 и Смоленская ЦРБ. Фото: департамент Смоленской области по здравоохранению.

В ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области» поликлиника № 6 и Смоленская ЦРБ получили два новых автомобиля LADA Niva.

Новые машины позволят улучшить условия работы медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению на дому, в том числе в неотложной форме: благодаря пополнению автопарка сократится время ожидания пациентами медицинских работников, также бригады смогут обслужить большее количество вызовов.

Ранее «КП» писала, что врио губернатора Василий Анохин проинспектировал два смоленских медучреждения. Глава региона рассказал о предстоящих ремонтных работах и изменениях.