В Смоленске увеличат число дворников и закупят дополнительную уборочную технику. Фото: пресс-служба администрации города.

Врио губернатора Василий Анохин поручил увеличить число дворников и закупить дополнительную технику для уборки улиц Смоленска. Подводя итоги недели, глава региона сообщил, что в областном центре будет создано отдельное подразделение по очистке города.

В первый экологического месячника было выведено более 900 человек, в том числе сотрудники организаций и участники субботника, было задействовано более 20 единиц спецтехники.

– Будем налаживать эту работу. Поручил городу Смоленску создать отдельное подразделение по уборке города и нарастить численность дворников и иных специалистов для того, чтобы выполнить эту задачу. Также необходимо закупить дополнительное количество техники, чтобы убирать общественные пространства, межквартальные проезды, скверы, парки, кладбища. Весь тот мусор, который остался после того, как сошел снег, – подчеркнул Василий Анохин.

Ранее «КП» писала, что общегородские субботники стартовали в Смоленске. В столице региона начались акции по наведению чистоты и порядка на улицах.