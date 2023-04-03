Василий Анохин посетит все районы Смоленской области в качестве «тайного покупателя». Фото: пресс-служба администрации области.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин планирует совершить внезапные визиты в муниципальные образования Смоленской области.

Об этом глава региона рассказал в своем видеоотчете по итогам уходящей недели, отметив, что будет выезжать с отдельной командой для определения первоочередных проблемных вопросов.

– Я принял решение, что буду посещать сам в режиме «тайного покупателя» все муниципальные образования, чтобы никто специально не готовился, не убирал, ничего не красил. Хочу посмотреть, как есть, как конкретно обстоят дела, – заявил Василий Анохин.

Главы районов будут уведомляться о визите лишь накануне поездки.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске увеличат число дворников и закупят дополнительную уборочную технику. Соответствующее решение принял врио губернатора Василий Анохин.