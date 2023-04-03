Повышение тарифа за ЖКУ в Смоленской области планируется 1 июля 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Повышение тарифов за коммунальные услуги планируется 1 июля 2024 года. Об этом в ходе прямого эфира в ЦУР сообщил и.о. начальника департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Николай Борисов.

Это связано с тем, что ранее Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Принятая мера должна была обеспечить надежность поставки ресурсов до потребителей.

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