В Смоленске начали подготовку к летней оздоровительной кампании для детей. Фото: пресс-служба администрации города.

О подготовительной работе к летней оздоровительной кампании для детей рассказал глава города Андрей Борисов.

Летом 2023 года в Смоленске планируется открытие 41 лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и 1 муниципального детского оздоровительного лагеря «Салют».

На базе 3 учреждений дополнительного образования и в школах Смоленска планируется работа трудовых бригад для несовершеннолетних. На её организацию выделено около 4 миллионов рублей.

В течение летнего периода в Детском оздоровительном лагере «Салют» будут организованы 3 оздоровительные смены по 150 человек и профильная смена:

I смена с 4.06-10.06 – «Наука побеждать» (профильная)

II смена с 13.06 по 3.07 – «Сделано в Смоленске»

III смена с 06.07 по 26.07 – «Смоленское ожерелье»

IV смена с 29.07 по 18.08 – «Летние фантазии».

Помимо этого, в оздоровительный отдых будут включены дети из семей военнослужащих, участвующих в СВО: дети мобилизованных граждан, сотрудников Росгвардии, участников добровольческих формирований. Путевки этим детям будут предоставлены бесплатно.

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