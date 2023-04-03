Житель Смоленской области обвиняется в убийстве жены. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Решением Сафоновского районного суда под стражу заключили 47-летнего жителя Холм-Жирковского района. Он обвиняется в убийстве 28-летней супруги.

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 марта, в одном из домов райцентра мужчина жестоко избил женщину в ходе конфликта на бытовой почве. Смолянка скончалась от множественных травм головы и тела.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Суд учел, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, и, оставаясь на свободе, может сбежать или попытаться помешать следствию. В настоящее время постановление в законную силу не вступило.

Ранее «КП» писала, что в Рославле автомобиль Ford сбил мужчину на пешеходном переходе. Смолянину потребовалась медицинская помощь.