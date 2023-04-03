Работы по благоустройству скверов и дворов стартуют в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре прошло очередное заседание штаба по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске».

Напомним, в этом году планируется провести второй этап благоустройства Массового поля в Лопатинском саду, благоустроить бульвар на улице Рыленкова от улицы 25 Сентября до проспекта Строителей, территорию Солдатского озера и семь дворовых территорий.

Геодезические и другие подготовительные работы, как доложили подрядчики, практически везде завершены, сейчас ведется закупка необходимых материалов.

– Сроки исполнения договоров должны неукоснительно соблюдаться, – подчеркнул начальник УЖКХ Виталий Ермаков. – Их опережение будет всячески приветствоваться. Это – главное требования нового руководителя области.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, крайний срок исполнения окончания работ по всем объектам – 1 сентября.

Следующие заседания штаба будут выездными. На этой неделе они пройдут непосредственно на объектах.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске увеличат число дворников и закупят дополнительную уборочную технику. Соответствующее решение принял врио губернатора Василий Анохин.