60-летний водитель пострадал в жестком ДТП с фурой под Смоленском. Фото: «Автокадр_ДТП_ЧП_Вязьма».

В понедельник, 3 апреля, в Вяземском районе произошло ДТП с краном на базе большегруза МАЗ. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации регионального УГИБДД за рулём находился 60-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, проезжая 192 километр трассы М-1. Крупногабаритная техника опрокинулась на проезжую часть. Смолянину потребовалась госпитализация в медучреждение.

Ранее «КП» писала, что в Рославле автомобиль Ford сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.