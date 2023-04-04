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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 5:00

60-летний водитель пострадал в жестком ДТП с фурой под Смоленском

Большегруз опрокинулся посреди дороги
Источник:kp.ru
60-летний водитель пострадал в жестком ДТП с фурой под Смоленском. Фото: «Автокадр_ДТП_ЧП_Вязьма».

60-летний водитель пострадал в жестком ДТП с фурой под Смоленском. Фото: «Автокадр_ДТП_ЧП_Вязьма».

В понедельник, 3 апреля, в Вяземском районе произошло ДТП с краном на базе большегруза МАЗ. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации регионального УГИБДД за рулём находился 60-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, проезжая 192 километр трассы М-1. Крупногабаритная техника опрокинулась на проезжую часть. Смолянину потребовалась госпитализация в медучреждение.

Ранее «КП» писала, что в Рославле автомобиль Ford сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.