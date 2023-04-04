Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в Смоленской области 4 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

Во вторник, 4 апреля, существенных изменений в погоде не прогнозируется. В течение суток на Смоленщине будет облачно, днём временами пройдёт небольшой дождь. Возможен слабый гололёд. Ветер подует северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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