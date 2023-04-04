Прокуратура начала проверку по факту подтопления дороги в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Региональная прокуратура организовала проверку после подтопления дороги в посёлке Красный в Смоленской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Высота перелива над дорогой составляет 10 сантиметров. Проезд легковых автомобилей затруднен.

В ГУ МЧС по Смоленской области отмечают, что есть места, где через воду может пробраться только высокопроходимая техника.

Местным жителям советуют искать пути объезда. 3 апреля туда выехали сотрудники прокуратуры, которые сделали новые замеры.

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