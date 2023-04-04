В России «семейная ипотека» обогнала льготную. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам первого квартала 2023 года только ВТБ провел по «семейной ипотеке» более 10,3 тысяч сделок на 62 млрд рублей. Впервые спрос на нее оказался выше, чем на программу с господдержкой-2020 – ее с начала года оформили около 9 тысяч клиентов на 55,2 млрд рублей.

«Ипотека с господдержкой-2020», запущенная в первую волну пандемии, традиционно была самой востребованной среди льготных программ. В 2022 году ей воспользовались 54,1 тысячи заемщиков, общий объем сделок составил 280 млрд рублей. В рамках «семейной ипотеки» за прошлый год банк провел около 40 тысяч сделок на 221 млрд рублей. Изменение тренда случилось в 2023 году – по результатам первых трех месяцев разрыв по количеству выданных кредитов составил 14% в пользу «семейной» программы.

«Основной фактор резкого роста «семейной» ипотеки – модернизация программы с начала года», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

При этом он отметил, что в марте рост спроса на российском рынке пришелся на все программы. Основными факторами стали широкий выбор объектов недвижимости и корректировка цен на рынке в начале года.