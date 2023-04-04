Дорогу молодым специалистам! Фото: Иван Макеев

ВТБ Лизинг сообщает о старте новой программы для молодых специалистов «Карьера. Маршрут построен». В ней могут принять участие выпускники вузов 2021-2023 годов и студенты магистратуры из Москвы, имеющие специальность в одном из шести направлений: бизнес-аналитика и аналитика рыночных рисков, ИТ-безопасность и разработка, продажи и маркетинг. Прием заявок продлится до 31 мая 2023 года.

После отбора кандидатов рассчитанная на год программа стартует 3 июля 2023 года. Она позволит молодым профессионалам начать карьеру в крупной лизинговой компании России. Опытные наставники проведут вводный курс для погружения в бизнес-процессы компании, вовлекут начинающих специалистов в реальные рабочие проекты, помогут им определиться с персональными целями, приобрести ценный опыт и прокачать полезные, востребованные на рынке труда навыки.

По окончании программы лучшие ее участники получат возможность трудоустройства.

«ВТБ Лизинг впервые запускает карьерную программу для привлечения молодых специалистов. С ее помощью мы хотим создать среду, в которой вчерашние выпускники вузов делают свои первые профессиональные шаги в комфортной среде», — отмечает Диана Гринис, руководитель департамента по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг.