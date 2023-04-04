Профилактическая операция «Дети России – 2023» проходит в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смоленская область присоединилась к комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023». В регионе запланирован цикл мероприятий, цель которых донести до подростков какие последствия могут быть при употреблении наркотиков.

По словам сотрудников Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, медики проведут встречи с работниками образовательных и оздоровительных организаций и непосредственно встретятся со школьниками и студентами.

- России число смертей от наркотиков за три года выросло более чем в два раза. По данным Росстата, за 2021 год число смертей, связанных с употреблением запрещенных веществ, превысило 10 тысяч и выросло по сравнению с 2020-м на 37%. Люди умирали из-за психических расстройств, случайного отравления, либо отравления с неопределенными намерениями. Всего от внешних причин в России умерли 139 069 человек – таким образом, на долю смертей от наркотиков приходится 7%. При этом данные статистики свидетельствуют о том, что в России уменьшается количество людей, попадающих под диспансерное наблюдение, - обращают внимание специалисты. - Проведение подобных мероприятий играет огромное значение – необходимо как можно чаще напоминать детям, какой вред причиняют наркотические вещества.

Ранее, на Неделе профилактики употребления наркотических средств, заведующий диспансерно-поликлиническим отделением Смоленского областного наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Виталий Захарченко называл средний возраст наркозависимых людей – не старше 35 лет и обратил внимание, что среди молодежи от 15 лет растет интерес к синтетическим наркотикам.

– Этот вид химии вытеснят другие запрещенные вещества. Практически после первого применения человек впадает в бредовое состояние, у него возникают галлюцинации и развивается «интоксикационный» психоз. Такое состояние может привести к непредсказуемому исходу, – прокомментировал Виталий Дмитриевич.