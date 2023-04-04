В Смоленске проведут благоустройство бульвара на улице Рыленкова. Фото: пресс-служба администрации города.

Представители заказчика, подрядчика, контролирующих и ресурсоснабжающих организаций собрались на территории напротив Храма Новомучеников и Исповедников Российских, от улицы 25 Сентября до проспекта Строителей, чтобы на месте обсудить нюансы предстоящего благоустройства бульвара.

Центральная часть улицы, прилегающая к трамвайным путям, вошла в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Работы здесь должны начаться при наступлении благоприятных погодных условий.

В 2023 году на территории будет уложена брусчатка и установлено новое освещение. На следующий год запланирована вторая очередь благоустройства, включая озеленение.

Само трамвайное полотно реконструкцией затронуто на будет, поэтому и ограничение движения трамваев не предполагается.

В настоящее время идет согласование работ с владельцами других коммуникаций.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске стартуют работы по благоустройству скверов и дворов. Крайний срок окончания по всем объектам – 1 сентября.