С начала года смоленская санавиация помогла 12-ти пациентам в тяжелом состоянии. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

С начала 2023 года санавиация помогла 12-ти смолянам, находящимся в тяжелом состоянии. Пациентов доставляли в Областную клиническую больницу. В профильном департаменте отмечают, что оборудование на борту позволяет тщательно следить за здоровьем человека во время полета.

Напомним, санитарная авиация, которая помогает оказывать экстренную медицинскую помощь, развивается в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохренерие».

Ранее «КП» писала, что два новых автомобиля LADA Niva получили поликлиника № 6 и Смоленская ЦРБ. Транспорт закуплен в рамках региональной программы.