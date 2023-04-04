В марте продажи ипотеки в России выросли на четверть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оценкам экспертов, в марте продажи жилищных кредитов в России составили более 530 млрд рублей, что на четверть выше результата февраля. По итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года - 1,3 трлн рублей.

Только ВТБ по итогам первого квартала 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. Самым активным оказался март: объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.

Среди регионов первое место по объему продаж традиционно заняли Москва и Московская область. Здесь банк по итогам квартала выдал более 9,2 тысячи кредитов на 81,2 млрд рублей. Вторую строчку занял Краснодарский край, опередив Санкт-Петербург с Ленинградской областью – 21,5 млрд против 20,8 млрд. Пятерку лидеров замыкают Татарстан, где заемщики получили около 10 млрд рублей, и Новосибирская область с объемом 7 млрд рублей.

Средняя сумма одного жилищного кредита по итогам квартала составила 5,1 млн рублей, незначительно снизившись к началу года. Срок, на который клиенты в среднем заключали кредитный договор, составил 25,5 лет (в начале года – 23,7 года).

Примерно каждую вторую сделку в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой.

«В первую очередь, катализатором роста спроса выступила господдержка: за счет модернизации «семейной ипотеки» число сделок по ней впервые оказалось больше, чем по основной льготной программе. Свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение так называемой «околонулевой ипотеки». Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно. В итоге выдачи ипотеки в России в первом квартале составили около 1,2 трлн рублей и приблизились к уровню прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.