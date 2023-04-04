Под Смоленском браконьерам потребовалась помощь спасателей. Фото: департамент лесного хозяйства Смоленской области.

30 марта двое жителей Рославльского района в закрытые сроки отправились на охоту на лодке по реке Острик. Незаконно добыв двух уток, мужчины оказались в ловушке ледяного затора на реке. Перейти местность на лодке оказалось невозможным, они пристали к подтопленному берегу, где и оставили транспорт. Дальше пришлось двигаться около 4 часов в условиях пониженной температуры по воде и ломающемуся льду.

Когда смоляне поняли, что сами не справятся, обратились за помощью в Службу спасения 112. Их эвакуировали добровольцы из Рославля и Десногорска, «Лесогор», и «Спасатель 67», а также сотрудники полиции - оказали первую помощь и транспортировали в больницу.

По информации профильного департамента, при себе у мужчин обнаружены боеприпасы разных калибров, тепловизор, чехол от ружья. Сотрудники департамента с помощью квадрокоптера нашли оставленную ими лодку с застреленными утками. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения. Ранее эти граждане неоднократно привлекались за нарушение Правил охоты, один из них был лишен права охоты.

Читай также:

Прокуратура начала проверку по факту подтопления дороги в Смоленской области. На этот раз пострадали жители посёлка Красный.