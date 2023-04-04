Какие вакансии открыты в «Смоленскэнерго»?

Филиалу ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» требуются сотрудники на постоянную работу в Смоленске и Смоленской области:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Машинист автовышки

Слесарь по ремонту автомобилей

Водитель В, С

Специалист в отдел закупок

Инженер метрологии

Инженер

Диспетчер

Мастер бригады по эксплуатации ВЛ

Машинист БКСМ (тракторист)

Мастер бригады по диагностике

Тракторист (Екимовичи)

Слесарь по ремонту транспорта

Рабочий по обслуживанию зданий

Мастер бригады по эксплуатации ТП и РП

Слесарь по ремонту автомобилей

Электромонтер по эксплуатации кабельных линий

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств

Слесарь-электрик

распределительных сетей

Мастер по ремонту транспорта

Мастер бригады эксплуатации распределительных сетей

Мастер бригады

«Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Работникам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64», - отметили в пресс-службе.