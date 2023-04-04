На трёх улицах Смоленска отключат холодную воду 5 апреля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Три улицы Смоленска останутся без холодного водоснабжения в среду, 5 апреля. Воды не будет с 10 часов утра до окончания ремонтных работ на водопроводной линии.

По информации администрации города, холодное водоснабжение отключат по следующим адресам: ул. Нахимова д.1, д.1а, д.3 д.3а, д. 4, д.5, д. 6, д.7, д. 8, д.9 (МБОУ СШ №8), д. 10, д. 10а, д.11, ул. Багратиона д.10, д.12/13, д.14/12, д.16, д.25а, д.27а, д.39, ул. Нарвская д.11, д.11а, д.13, д.15, д.17, д.19, д.19а, котельная в районе д.19, д.21 корп.1, корп.2, корп.3.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на два дня отключили светофоры на перекрестке в Промышленном районе. Регулировщики не будут работать до 17 часов.