Смоляне могут высказать мнение об установке торговых объектов в «Соловьиной роще»

Смолянам предлагают высказать мнение об установке торговых объектов в «Соловьиной роще». Фото: пресс-служба администрации города.

Жители Смоленска могут проголосовать за установку объектов торговли в парке «Соловьиная роща». О планах развития инфраструктуры в популярном месте отдыха сообщили в городской администрации.

Принять участие в голосовании можно до до 12 апреля на Едином портале государственных и муниципальных услуг по ссылке.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске проведут благоустройство бульвара на улице Рыленкова. Предстоящие изменения обсудили непосредственно на месте.