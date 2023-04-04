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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:34

Железнодорожники предупредили автомобилистов на переезде в Ельне Смоленской области о необходимости соблюдения ПДД

Источник:kp.ru
Железнодорожники предупредили автомобилистов на переезде в Ельне Смоленской области о необходимости соблюдения ПДД. Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Железнодорожники предупредили автомобилистов на переезде в Ельне Смоленской области о необходимости соблюдения ПДД. Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Сегодня на переезде 509 км, расположенном в районе улицы Смоленский Большак города Ельня в Смоленской области, железнодорожники провели профилактическое мероприятие в рамках акции «Внимание, переезд!».

Водителям автотранспорта раздали памятки, напомнили, как важно быть внимательными при пересечении железной дороги и какими могут последствия нарушений правил.

С начала года на Московской железной дороге произошло 6 столкновений машин с поездами, одно из них в Смоленской области. Наибольшая часть ДТП приходится на железнодорожные переезды, расположенные на малоинтенсивных участках, где водители, не убедившись в безопасности маневра, пытаются успеть проехать перед близко идущим поездом.

МЖД призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.