В Смоленске начали строительство нового корпуса детской клинической больницы. Фото: пресс-служба ОДКБ.

В Смоленске началось строительство нового корпуса областной детской клинической больницы. На объекте уже вывешен паспорт объекта с соответствующей информацией.

Известно, что здание будет пятиэтажным, стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей. Завершить строительство планируется к ноябрю 2025 года.

– Недостаток площадей не позволяет разместить все необходимые подразделения для оказания медицинской помощи детям с учетом современных стандартов. Большая часть педиатрической помощи будет соединена в одной клинике, – отметили в пресс-службе медучреждения.

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