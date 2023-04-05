Василий Анохин раскритиковал комиссию ПДН после инцидента с избиением смоленской школьницы. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Врио губернатора Василий Анохин провел внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где отметил серьёзные проблемы в региональной системе профилактики деструктивного поведения подростков, требующие активных действий в этом направлении.

Глава региона обратил внимание на два резонансных случая в Смоленском и Гагаринском районах. Избиение девочки в последнем подростки выложили в соцсети. По данному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка.

– Нацелил коллег на то, что наша задача - не только предупреждать подобные случаи, но и оказывать помощь пострадавшим. Поручил в срок до пятницы совместно с областной Комиссией разработать конкретный перечень мероприятий, который, помимо Гагарина, необходимо в превентивных целях реализовать во всех школах области, – написал глава региона на своей странице ВКонтакте.

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