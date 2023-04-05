5 апреля в Смоленской области потеплеет до +14. Фото: пресс-служба администрации города.
В среду, 5 апреля, в Смоленске и области станет теплее.
Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.
В Смоленске: +12°C…+14°C.
Днём существенных осадков не ожидается. Небо будет облачным, с прояснениями. Видимость местами подпортит слабый туман.
Ветер подует северо-восточный 5-10 м/с.
Атмосферное давление 741 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
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