5 апреля в Смоленской области потеплеет до +14. Фото: пресс-служба администрации города.

В среду, 5 апреля, в Смоленске и области станет теплее.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске: +12°C…+14°C.

Днём существенных осадков не ожидается. Небо будет облачным, с прояснениями. Видимость местами подпортит слабый туман.

Ветер подует северо-восточный 5-10 м/с.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Читай также:

Смоляне могут высказать мнение об установке торговых объектов в «Соловьиной роще». Проголосовать за их размещение можно до 12 апреля.