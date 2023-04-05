Работы по вывозу песка с улиц Смоленска ведутся в круглосуточном режиме. Фото: Алёна Лавушкина.

СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядные организации в круглосуточном режиме ведут уборку песка и грязи с улиц города.

Так, 4 апреля на улице 25 Сентября выполнялась комплексная очистка проезжей части, тротуаров и автобусных остановок. Также работы велись в микрорайоне Королевка.

Кроме того, техника выехала на улицы Пржевальского, Коненкова, Дзержинского, Рыленкова и другие. Уборка продолжалась и в ночное время суток.

Ранее «КП» писала, что на трёх улицах Смоленска отключат холодную воду 5 апреля. На водопроводной линии пройдут ремонтные работы.