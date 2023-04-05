Смоленскэнерго завершило технологическое присоединение ряда соцобъектов

Фото: ПАО "Россети".

Важным направлением деятельности филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» является технологическое присоединение социальных объектов. В 2022 году специалисты Смоленскэнерго обеспечили электроснабжение храма в д. Успенское Вяземского района и церкви на ст. Семлево Вяземского района. В Смоленске завершено технологическое присоединение прогимназии для одаренных детей на ул. Свердлова и эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк» на проспекте Строителей.

Завершены работы по увеличению мощности библиотеки в д. Гусино Краснинского района и физкультурно-оздоровительного центра «1 Семейный» в микрорайоне Королевка г. Смоленска.

Кроме того, было подключено 15 новых медицинских учреждений, включая фельдшерско-акушерские пункты в разных районах области и кислородные станции, общей мощностью более 600 кВт мощности. Также филиал ведет системную работу созданию условий для развития жилищного строительства в регионе.

Качественно и оперативно произведя все необходимые работы по выдаче мощности новым социальным объектам, филиал в очередной раз подтвердил статус филиала социально ответственной компании, вносящей существенный вклад в обеспечение социально-экономического развития региона.

«Технологическое присоединение к электрическим сетям новых больниц, жилых домов, школ, библиотек и других социальных учреждений является одним из приоритетов в деятельности филиала, наряду с обеспечением надежным электроснабжением уже действующих объектов», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.