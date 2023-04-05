Роспотребнадзор усилил контроль качества питьевой воды в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весной уровень половодья в Смоленской области был умеренным. Тем не менее Управление Роспотребнадзора по региону усилило лабораторный контроль качества питьевой воды с увеличением количества контрольных проб в подтапливаемых районах.

Специалисты ведомства рекомендуют населению в этот период обеспечивать отстаивание и кипячение питьевой воды, при невозможности кипячения - использовать бутилированную воду.

В профильном департаменте подчеркивают, что качество питьевой воды имеет огромное значение для сохранения здоровья человека, а ее микробиологическая безопасность - решающее.

Ранее «КП» писала, что прокуратура начала проверку по факту подтопления дороги в Смоленской области. На этот раз пострадали жители посёлка Красный.