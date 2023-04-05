Врио губернатора Смоленской области рассказал о первых решениях, касающихся состава администрации. Фото предоставлено героем публикации.

Врио губернатора Василий Анохин сообщил о своих первых решениях, касающихся персонального состава областной администрации. Напомним, что срок действия служебных контрактов у большинства заместителей губернатора и руководителей исполнительных органов Смоленской области закончился 30 марта.

«По руководителям департаментов я принял решение продлить контракты еще на три месяца, — поделился Василий Николаевич. — Посмотрю, как успевают за этим темпом, как выполняются мои задачи».

Что касается вице-губернаторов, то их состав также не изменился.

«По заместителям губернатора я продлил контракты ровно на один месяц. Хочу разобраться, посмотреть, как они работают, насколько их устраивает ночной режим работы. Меня устраивает. Нам нужно двигаться быстро, поэтому придётся всем так или иначе подстраиваться. Надеюсь, что большинство встроятся в мой рабочий график. У меня пока не будет назначений на должности первых заместителей — все будут в равных условиях. Это решение в ближайшее время тоже будет принято», — прокомментировал своё решение Василий Анохин.