Врио губернатора проверил один из офисов МФЦ в Смоленске. Фото предоставлено героем пубиликации.

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал в Многофункциональном центре на улице Индустриальной в Промышленном районе Смоленска, решив выступить в роли «тайного покупателя».

По его словам, цель, которую он перед собой ставил, — оценить наличие очередей, время ожидания и качество оказываемых услуг. В ходе посещения МФЦ Василий Анохин также пообщался со смолянами, которые пришли сюда за получением необходимых услуг.

«Остался доволен увиденным. Просторный зал, удобная и понятная навигация. Пообщался с посетителями — никаких претензий в адрес специалистов МФЦ никто не высказал. Это самое основное, поскольку именно по их деятельности наши граждане во многом оценивают и работу органов власти в целом. Ожидание в электронной очереди составило 6 минут. Качество предоставленной консультации меня устроило», — отметил врио губернатора.

Однако визит в ещё один МФЦ — по переулку Юннатов в Смоленске — произвёл на Василия Анохина совсем другое впечатление.

«Что касается МФЦ в переулке Юннатов, куда я отправился внепланово и где меня точно не ждали, то здесь не всё так оптимистично. Время ожидания в очереди за той же самой услугой, что и в Многофункциональном центре на Индустриальной, превысило 15 минут. Будем работать над тем, чтобы устранить эту проблему», — пообещал врио губернатора.

Посещение переулка Юннатов выявило и ещё один требующий решения вопрос. И Василий Анохин потребовал от подчинённых разобраться с ним в короткие сроки.

«При выходе из офиса МФЦ прямо напротив представилось неприятное зрелище — помойка с горой мусора. Все задачи уже поставил. Оргвыводы сделаю на днях, во время моего следующего объезда», — подчеркнул Василий Анохин.

Однако повторного выезда на объект ждать не пришлось — после замечания врио губернатора свалку на следующий день ликвидировали коммунальные службы — контейнерная площадка и прилегающая к ней территория были приведены в нормативное состояние.