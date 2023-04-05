Две улицы Смоленска останутся без холодной воды 6 апреля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии в районе дома 9 по улице Энгельса 6 апреля будет отключено холодное водоснабжение.

По информации «Горводоканала» с 9.30 до окончания работ воды не будет по следующим адресам: улица Энгельса д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, улица Герцена д.1 а, д.3, д.5.

Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды.

Ранее «КП» писала, что Роспотребнадзор усилил контроль качества питьевой воды в Смоленской области. Специалисты увеличили количество контрольных проб в подтапливаемых районах.