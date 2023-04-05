Врио губернатора Смоленской области взял на контроль ситуацию с паводками в регионе. Фото: страница Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин попросил начальника регионального ГУ МЧС Алексея Назарко организовать дежурства спасателей на наиболее проблемных участках (при необходимости) и в ежедневном режиме направлять фотоотчет о положении дел. Отметим, что в настоящее время подтопления отмечаются в 8 муниципалитетах.

Фото: страница Василия Анохина в соцсети.

На своей странице в социальной сети глава региона сообщил, что в ближайшие дни сам планирует посетить одну из таких зон, чтобы на месте оценить, как обстоят дела, насколько активно главы районов задействованы в оказании помощи жителям, какие решения необходимо принять дополнительно.

Ранее «КП» писала, что Роспотребнадзор усилил контроль качества питьевой воды в Смоленской области. Специалисты увеличили количество контрольных проб в подтапливаемых районах.