В Смоленской области на восемь месяцев закроют мост через реку Ольшанку

В Смоленской области на восемь месяцев закроют мост и путепровод. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Для ускорения ремонтных работ мост и путепровод на 385-м километре автодороги Р-120 в Смоленской области закроют на восемь месяцев. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. Движение будет перекрыто с 15 апреля по 30 ноября.

На мосту выполнят работы по устройству сопряжений к мосту, замене балок пролетных строений на ряде участков, в том числе над железнодорожными путями, а также устройству бетонной накладной плиты с гидроизоляцией и двухслойным асфальтобетонным покрытием. На данный момент на объекте завершены фрезерование, демонтаж асфальтобетона на пешеходной части и барьерного ограждения.

Объезд участка дороги на время ремонта будет осуществляться по схеме: Витебское шоссе – М-1 «Беларусь» — н.п. Архиповка – 23-й км Юго-Западного обхода г. Смоленска.

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