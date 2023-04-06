В Смоленске 8 апреля проведут субботник возле крепостной стены. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске продолжается облагораживанию территории у Смоленской крепостной стены. Очередной субботник пройдёт уже в эту субботу - 8 апреля в 11:00. К участию приглашаются все желающие.

Как отметили в региональном отделении РВИО, задачей «Дня Крепости» станет уборка поросли и зачистка рва от мусора у башни Долгочевской (восточный участок стены, недалеко от синагоги).

Телефон для справок: +7-910-769-33-01. Проект реализуется при поддержке администрации города Смоленска. Рабочий инвентарь и средства защиты будут выданы.

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