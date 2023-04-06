Проживающие в зоне паводка смоленские пенсионеры получат соцвыплаты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В апреле опережающую доставку пенсий и других соцвыплат получат 533 человека, проживающих в 35 населённых пунктах Смоленской области.

Данные о населённых пунктах, которые попадают в зону возможного подтопления в период весеннего паводка, поступают в региональное отделение СФР ежегодно. Ведомство в более сжатые сроки подготавливает документы на доставку пенсий пенсионерам, проживающим в отдаленных районах Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе СФР по Смоленской области, из общего количества пенсионеров, проживающих в зоне предполагаемого подтопления, 225 человек получают пенсии и другие социальные выплаты через почтовую службу.

Ранее «КП» писала, что врио губернатора Смоленской области взял на контроль ситуацию с паводками в регионе. Глава региона собирается лично посетить один из подобных участков и проверить работу чиновников.